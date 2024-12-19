Лидер повстанцев заявил, что Сирия не представляет угрозы миру

Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», доминирующей силы в повстанческом альянсе Сирии, Ахмед аль-Шараа заявил в интервью Би-би-си , что страна истощена войной и не представляет угрозы для мира, и призвал снять санкции.

Он призвал исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций, поскольку, по его словам, она таковой не является. Группировка откололась от «Аль-Каиды» в 2016 году и внесена ООН, США, ЕС, Великобританией, Россией и другими странами в список террористических организаций.

Ахмед аль-Шараа заверяет, что они не нападали на мирных жителей или гражданские районы. Более того, повстанцы считают себя жертвами преступлений режима Башара Асада.

Он также заявил, что не собирается превратить Сирию в подобие Афганистана и отмечает необходимость образования для женщин.

Аль-Шараа также сообщил, что в Сирии будет создан комитет из правоведов, который составит новую Конституцию.

Однако многие жители Сирии не верят Ахмеду аль-Шараа, отмечает Би-би-си.