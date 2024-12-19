В Казахстане ужесточат требования к усыновлению детей

В министерстве просвещения разработали поправки в законодательство, предусматривающие приоритет для семейных пар при усыновлении детей. При этом к усыновителям ужесточат требования.

«В рамках исполнения нормативного постановления Конституционного суда, которое было принято 23 июня 2024 года, министерством разработан ряд нормативных законодательных норм, которые предусматривает приоритет семейных пар в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - сказал вице-министр просвещения Едил Оспан.

Также, по его словам, к кандидатам на усыновители ужесточаются требования. В частности, они должны ежегодно обновлять сведения о судимости, проходить обязательную психологическую диагностику и обучение через аккредитованные организации так же, как приемные профессиональные семьи.

«На сегодня данные поправки находятся на согласовании государственных органов. После согласования пакет поправок будет внесен в парламент», - заключил он.

Депутат Нурия Ниязова напомнила, что Конституционный суд признал неконституционной норму статьи 91 Кодекса «О браке, супружестве и семье», запрещающей мужчинам, не состоящим в зарегистрированном браке, быть усыновителями. В то же время, отметила сенатор, ежегодно растет количество правонарушений в отношении детей, в том числе сексуального насилия. В частности, за 11 месяцев 2024 года совершено 890 фактов правонарушений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, что на 8% выше аналогичного периода 2023 года. А по данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, 99% таких правонарушений совершается мужчинами.