Журналист Думан Мухаммедкарим этапирован в Кызылорду, сообщил адвокат

Осужденный журналист Думан Мухаммедкарим этапирован в Кызылорду, сообщил его адвокат Галым Нурпеисов. Однако в какое именно учреждение отправили его подзащитного, неизвестно. Ранее Мухаммедкарим требовал перевода в колонию близ Алматы.

«Вчера мне сообщили, что Думана этапировали в Кызылорду. В какое именно учреждение – у меня пока данных нет», - сообщил Нурпеисов корреспонденту «Власти».

Он также отметил, что у Думана Мухаммедкарима были проблемы со здоровьем, в частности с почками.

«В целях соблюдения правопорядка в учреждении № 71 осужденный, указанный в запросе, был направлен в учреждение УИС для дальнейшего отбывания наказания в соответствии с приговором суда», - сообщили «Власти» в комитете уголовно-исполнительной системы.

Однако в ведомстве не ответили на вопрос, в какое учреждение отправили Мухаммедкарима.

Думан Мухаммедкарим – оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда.

2 августа Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации». Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью на три года. Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. 8 ноября апелляционный суд оставил приговор Думану Мухаммедкариму без изменений.

В начале декабря Мухаммедкарим нанес себе увечье, требуя, чтобы его перевели в колонию в Заречном в Алматинской области. По словам адвоката Галыма Нурпеисова, после суда второй инстанции его должны были перевести туда, однако журналист по-прежнему находился в следственном изоляторе в Талдыкоргане. Позже в КУИС опровергли заявление адвоката о том, что журналист нанес себе увечье.