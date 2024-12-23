Также он поручил держать на особом контроле прохождение отопительного мезона
Токаев поручил Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС
ФОТО TONY WEBSTER (FLICKR)

Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Он отчитался об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане и о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

В частности, Саткалиев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.

Президент поручил держать на особом контроле прохождение отопительного сезона и реализацию проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также поручил ускорить реализацию проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.

Напомним, 6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК, 71,12% казахстанцев высказались за строительство. После референдума Касым-Жомарт Токаев заявлял о планах создать консорциум из нескольких стран для строительства атомной электростанции.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр позднее уточнил, что решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году, когда будет разработана документация и принято решение по подрядчику, проектировщику. В консорциуме будет не более пяти стран, то есть разные компании-субподрядчики будут участвовать в строительстве.

После этого свою готовность участвовать в проекте высказали Франция и Китай. Также о готовности «Росатома» участвовать в строительстве АЭС в Казахстане говорил и президент России.

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