Токаев поручил Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС

Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Он отчитался об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане и о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

В частности, Саткалиев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.

Президент поручил держать на особом контроле прохождение отопительного сезона и реализацию проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также поручил ускорить реализацию проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.

Напомним, 6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК, 71,12% казахстанцев высказались за строительство. После референдума Касым-Жомарт Токаев заявлял о планах создать консорциум из нескольких стран для строительства атомной электростанции.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр позднее уточнил, что решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году, когда будет разработана документация и принято решение по подрядчику, проектировщику. В консорциуме будет не более пяти стран, то есть разные компании-субподрядчики будут участвовать в строительстве.

После этого свою готовность участвовать в проекте высказали Франция и Китай. Также о готовности «Росатома» участвовать в строительстве АЭС в Казахстане говорил и президент России.