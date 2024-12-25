Более 50 тыс. сирийских беженцев вернулись домой в декабре – ООН

По данным Управления ООН по делам беженцев, с 8 декабря официальные пограничные переходы из соседних стран в Сирию пересекли около 51 тыс. человек, из которых около 25 тыс. прибыли из Турции, сообщает Центр новостей ООН .

Из Иордании через пограничный переход Джабер-Нассиб с 8 декабря вернулись 12,8 тыс. сирийцев. А в Турции пропускную способность пунктов на границе увеличили до 19 тыс. человек в день, а для беженцев, которые рассматривают возможность возвращения, запущена программа ознакомительных визитов. Как показали опросы управления ООН, многие сирийские беженцы заняли выжидательную позицию: они ждут ясности в политической ситуации, условиях безопасности и доступе к основным услугам.

В то же время многие вернувшиеся беженцы оказываются среди разрушений и без базовой инфраструктуры. В декабре 2024 года в Сирии было зарегистрировано 728 100 случаев внутреннего перемещения.

В числе основных проблем управление ООН называет отсутствие пригодного жилья, опасность мин и неразорвавшихся боеприпасов, недоступность правовой, психологической и медицинской помощи. Например, ситуация с безопасностью остается нестабильной в Идлибе и Хаме, где находятся более 400 тыс. внутренних переселенцев.

Управление ООН по делам беженцев сотрудничает с временными властями Сирии и обсуждает с ними потребности внутренне перемещенных лиц и возвратившихся граждан.

Всего в результате почти 14-летнего конфликта в Сирии более 6 млн человек бежали из страны, 5,5 млн остаются в статусе вынужденных переселенцев внутри страны. На сегодняшний день 17 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, а 90% населения страны живет за чертой бедности.