Трамп намерен отменить правовой статус около 240 тыс. украинских беженцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение об отмене временного правового статуса для примерно 240 тыс. украинских беженцев. Это может означать их депортацию, сообщает Reuters .

Трамп заявил журналистам, что примет это решение «довольно скоро», но не собирается «никому навредить».

Планируемая отмена мер защиты для украинцев станет частью более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса более 1,8 млн мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных программ гуманитарного условно-досрочного освобождения, запущенных при администрации бывшего президента Джо Байдена.

Отмена статуса украинцев может произойти уже в апреле. Но эти планы были еще до встречи с Владимиром Зеленским и перепалки с ним на прошлой неделе.

Указом Трампа от 20 января министерство внутренней безопасности прекращает все программы условно-досрочного освобождения. Это коснется примерно 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев уже в этом месяце. Мигранты, лишенные статуса условно-досрочно освобожденных, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.

Иммигранты, которые пересекают границу нелегально, могут быть подвергнуты ускоренной процедуре депортации в течение двух лет после въезда. Но для тех, кто въехал через законные порты въезда, не будучи официально «допущенным» в США, как и для тех, кто находится на условно-досрочном освобождении, нет никаких временных ограничений на их ускоренное выдворение.

Программы бывшего президента Байдена были частью более широких усилий по созданию временных легальных путей сдерживания нелегальной иммиграции и оказания гуманитарной помощи.

Помимо почти 240 тыс. украинцев, бежавших от российского вторжения, и 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватили более 70 тыс. афганцев, бежавших от захвата Афганистана талибами. Еще 1 млн мигрантов запланировали время пересечения границы в легальном пункте пропуска через приложение CBP One, а тысячи других получили доступ к более мелким программам, включая воссоединение семьи.