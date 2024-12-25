Алматинцам вернут деньги за абонементы Almatybike

Общественный фонд «Арман Аймағы», ранее эксплуатировавший систему велопроката Almatybike, сообщил о расторжении пользовательских соглашений и возврате денег за неоказанные услуги. Для возврата нужно будет отправить заявку на электронную почту. Об этом сообщается на странице велошеринга в Instagram.

В фонде сообщили, что не продлили абонементы, так как управление городской мобильности в 2024 году «не обеспечило запуск системы городского велопроката», а на возобновление работы проката в 2025 году не выделили средства, что фактически означает закрытие проекта.

Общественный фонд объявил о расторжении пользовательских соглашений и возврате денег за неоказанные услуги.

«Возврат будет произведен для пользователей, оплативших абонементы или имеющих остаток на личном счете на момент завершения работы велопроката (16.12.2023 г.) пропорционально сроку неоказанных услуг», - указано в публикации.

Для оформления возврата необходимо отправить заявку на e-mail: vozvrat.almatybike@gmail.com. Пользователям также нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение оплаты – квитанцию, выписку или другой документ. К заявке необходимо приложить официальную справку о наличии банковского счета, на который будут перечислены неиспользованные деньги.

Срок для оформления возврата неиспользованных денежных средств – до 29 марта 2025 года включительно.

Если абонент не отправит заявку в ОФ «Арман Аймағы» до этого срока, это будет рассматриваться как бесспорное согласие на расторжение пользовательского соглашения или добровольный отказ от возврата неиспользованных денег, отметили в фонде.

На прошлой неделе в управлении городской мобильности сообщили, что на следующий год не были заложены средства для конкурса на содержание системы проката механических велосипедов. В ведомстве заявили, что нынешний владелец прав на программное обеспечение проекта – ОФ «Арман Аймағы» – не стал участвовать в конкурсе на 2024 год из-за меньшего объема средств и ужесточения требований к отчетности. Теперь город рассматривает переход на электровелосипеды, но окончательное решение еще не принято.

Управление городской мобильности приняло проект автоматизированной системы велопроката Almatybike в августе 2020 года. С момента передачи на содержание проекта было выделено 50 млн тенге в 2020 году, 339 млн тенге – в 2021 году, 331 млн тенге – в 2022 году и 320 млн тенге – в 2023 году. На 2024 год планировалось заложить 211 млн тенге.