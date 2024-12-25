Оформить возврат смогут те, кто купил абонементы или имеет остаток на счете
Алматинцам вернут деньги за абонементы Almatybike
фото Данияра Мусирова

Общественный фонд «Арман Аймағы», ранее эксплуатировавший систему велопроката Almatybike, сообщил о расторжении пользовательских соглашений и возврате денег за неоказанные услуги. Для возврата нужно будет отправить заявку на электронную почту. Об этом сообщается на странице велошеринга в Instagram.

В фонде сообщили, что не продлили абонементы, так как управление городской мобильности в 2024 году «не обеспечило запуск системы городского велопроката», а на возобновление работы проката в 2025 году не выделили средства, что фактически означает закрытие проекта.

Общественный фонд объявил о расторжении пользовательских соглашений и возврате денег за неоказанные услуги.

«Возврат будет произведен для пользователей, оплативших абонементы или имеющих остаток на личном счете на момент завершения работы велопроката (16.12.2023 г.) пропорционально сроку неоказанных услуг», - указано в публикации.

Для оформления возврата необходимо отправить заявку на e-mail: vozvrat.almatybike@gmail.com. Пользователям также нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение оплаты – квитанцию, выписку или другой документ. К заявке необходимо приложить официальную справку о наличии банковского счета, на который будут перечислены неиспользованные деньги.

Срок для оформления возврата неиспользованных денежных средств – до 29 марта 2025 года включительно.

Если абонент не отправит заявку в ОФ «Арман Аймағы» до этого срока, это будет рассматриваться как бесспорное согласие на расторжение пользовательского соглашения или добровольный отказ от возврата неиспользованных денег, отметили в фонде.

На прошлой неделе в управлении городской мобильности сообщили, что на следующий год не были заложены средства для конкурса на содержание системы проката механических велосипедов. В ведомстве заявили, что нынешний владелец прав на программное обеспечение проекта – ОФ «Арман Аймағы» – не стал участвовать в конкурсе на 2024 год из-за меньшего объема средств и ужесточения требований к отчетности. Теперь город рассматривает переход на электровелосипеды, но окончательное решение еще не принято.

Управление городской мобильности приняло проект автоматизированной системы велопроката Almatybike в августе 2020 года. С момента передачи на содержание проекта было выделено 50 млн тенге в 2020 году, 339 млн тенге – в 2021 году, 331 млн тенге – в 2022 году и 320 млн тенге – в 2023 году. На 2024 год планировалось заложить 211 млн тенге.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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