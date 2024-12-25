Казахстанцев нет среди выживших при крушении самолета близ Актау – Бозумбаев

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, находящийся сейчас в Актау, сообщил корреспонденту Tengrinews , что при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» погибли 38 человек, казахстанцев среди выживших нет.

«Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание. 29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие - в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные – средней тяжести», - сказал Бозумбаев.

Он уточнил, что среди выживших казахстанцев нет.

«Там есть пока одна женщина только, по которой не установили, кто она. Она без сознания, документов нет, она в больнице. Среди остальных 29 ни одного казахстанца нет, шесть человек казахстанцев было, в том числе двое детей», - сообщил вице-премьер.

Напомним, что на борту потерпевшего сегодня крушение самолета близ Актау находились 67 человек - 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана. Среди пострадавших - 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, гражданство еще трех человек уточняется.