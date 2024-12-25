Суд оставил в силе меру пресечения подсудимому по делу об убийстве Жагипарова во время Кантара

25 декабря продолжился процесс по делу о гибели археолога Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова от огнестрельных ранений во время Январских событий в Алматы. В начале заседания брат погибшего Нурлан Жагипаров ходатайствовал об изменении меры пресечения для подсудимого — замкомандира Айтчана Аубакирова — на содержание под стражей, так как подсудимый сейчас находится на свободе. Судья военного суда Алматинского гарнизона Айдар Секенов не удовлетворил ходатайство.

«Он совершил общественно опасное деяние, но сейчас смотрю он ездит за рулём. Он имеет садистские наклонности (…) Он не имеет права находиться среди нормальных людей», — сказал брат погибшего.

Защита выступила против ходатайства, заявив, что обвиняемый не нарушил никаких законов, а тяжесть преступления не является основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судья Секенов решил, что не видит оснований для ареста, отмечая, что обвиняемый не скрывается от суда и не оказывает влияния на ход судебного следствия.

Второе ходатайство Жагипарова о приобщении к материалам дела фотографий и видео, которые он сделал во время омывания тела брата, судья удовлетворил.

«По словам потерпевшего, сухие ссылки судмедэксперта, что имеются такие-то гематомы такого-то размера, не передают всего того ужаса, произошедшего с погибшим», — сказала адвокат потерпевшего Сауле Кабжанова.

В среду в суде также выступили четверо сотрудников службы спасения и восемь сотрудников правоохранительных органов, которые в дни Январских событий находились на площади Республики в Алматы, когда были расстреляны Капсаланов и Жагипаров. Однако из-за того, что с момента событий прошло три года, многие свидетели не смогли вспомнить детали. Адвокатам и прокурору часто приходилось напоминать об их показаниях, данных в ходе досудебного расследования.

Как рассказал сотрудник спасательной службы Алматы Дмитрий Обельчак, 7 января утром их вызвали, чтобы забрать тела с площади Республики и передать в морг.

«Общее количество было около 12 тел (…) Был разговор, что кто-то из погибших был в наручниках (погибшего Ерлана Жагипарова брат нашёл в морге в наручниках - В.). Но сам не видел», — рассказал Обельчак.

Другой спасатель Юрий Сергеев, который также проходит свидетелем, рассказал, что в тот день по улице Сатпаева от проспекта Назарбаева по улице Желтоксан забрали 16 тел. Спасатели, выступившие в суде, утверждали, что когда забирали тела Жагипарова и Капсаланова с площади, около них и в их руках не видели никакого оружия.

Начальник одного из подразделений центра службы спецназа Каирбек Тюлищев рассказал, что во время Январских событий перед ними была поставлена задача по освобождению площади, здания акимата и резиденции.

«Изначально освободили площадь, после этого выдвинулись на акимат. Акимат горел. В акимате никого не было. На тот период была команда всех, кто находятся на площади, передать Нацгвардии (…) Вечером было передано, наверное, пять человек. При задержании надевались простые хомуты, одноразовые пластиковые наручники (...) Из-за тумана ничего не было видно, но слышали, что по всему городу шла стрельба», — рассказал Тюлищев.

Он подтвердил адвокату потерпевших свои показания о том, что полностью исключает возможность передачи задержанных людей, которые были бы вооружены ножом.

Позже командир первого батальона оперативного назначения Даурен Баисбеков и его сержант Ермек Сакеев рассказали, что вечером 6 января, когда они стояли в оцеплении на площади Республики в сторону улицы Назарбаева, им сотрудники спецназа «Арыстан» привезли двоих задержанных, попросили присмотреть за ними и сами ушли в другую сторону, сказав, что идёт перестрелка. Сакеев около пяти часов охранял их.

По его словам, когда задержанным сказали встать, с Жагипарова на асфальт упал «охотничий нож», и Баисбеков пнул в сторону этот нож. После этого к ним, по их словам, никто не подходил.

Спустя пять часов ночью двоих задержанных забрал подполковник Айтчан Аубакиров, который проходит по делу подсудимым. Дальше ход событий рассказал Бекмурат Издеу, командир четвёртой роты, который вместе с Аубакировым находился на площади, на западной стороне улицы Сатпаева.

«Около половины второго или часа ночи по рации подполковник Аубакиров поручил нам с капитаном Сагындыковым вывести двух неизвестных гражданских с баррикады. Когда капитан Сагындыков снял наручники у одного, перешёл ко второму и снял с одной руки наручники, по рации слышали, что кричали “Таран”, и второй из задержанных оттолкнул Сагындыкова, и они оба убежали в сторону Желтоксан, в сторону деревьев», — сказал он.

Дальше, по словам Издеу, они ушли за баррикады и сами защищались от неизвестной машины, которая ехала в их сторону. В это время Аубакиров сделал предупредительный выстрел. Когда уходили оттуда в четыре утра, Издеу не видел трупов.

В целом по данному делу в суд были вызваны около 35 свидетелей, допрос других свидетелей оставили на следующее заседание.

Процесс по делу о расстреле Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова начался 18 декабря в военном суде Алматинского гарнизона. На скамье подсудимых оказался заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571 Нацгвардии Айтчан Аубакиров, которого обвиняют в «превышении власти» по статье 451 Уголовного кодекса.

Ерлан Жагипаров был известным «охотником за петроглифами», ездил в экспедиции для поиска этих древних знаков на камнях. В начале января 2022 года в соцсетях появились публикации о его поисках от его родных и многочисленных друзей, а 12 января родственники получили известие о том, что его тело находится в морге. Как рассказал Нурлан Жагипаров, брат погибшего, Ерлана он обнаружил в коридоре морга закованным в наручники, сильно избитым и убитым выстрелом в сердце. Ерлану Жагипарову было 49 лет.