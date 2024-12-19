В Алматы планируют отказаться от системы велопроката Almatybike

Из-за отсутствия бюджета в 2025 году не будут проводить конкурс на содержание системы велопроката механических велосипедов Almatybike. При этом станции пока демонтировать не будут, так как рассматривают возможность введения системы проката электровелосипедов, сообщил «Власти» в телефонном разговоре специалист управления городской мобильности Мурат Туменбай.

«В бюджет не заложили деньги. На 2025 год у нас с механическими велосипедами точно не будет конкурса. Сейчас рассматривается вопрос по поводу перехода на электровелосипеды, пока решение не принято. Будет он в следующем году или в 2026-м – пока тоже неясно», – сказал Туменбай.

На уточняющий вопрос о том, можно ли в таком случае говорить о закрытии системы велопроката, специалист ответил, что с механическими велосипедами – да.

В городе сейчас 185 велостанций Almatybike. По словам Туменбая, их пока не убирают: если будет принято решение о запуске электрических велосипедов, то вместо этих стоянок будут устанавливать уже другие станции. В управлении опасаются, что если сейчас демонтировать станции, то на их месте могут появиться другие объекты.

Туменбай также пояснил, что деньги на содержание системы велопроката были выделены на этот год еще в прошлом году.

Договор был подписан 4 октября, его срок – до 31 декабря этого года, сумма без НДС составила 168 млн тенге. В управлении в ответ на запрос «Власти» также сообщили, что эти деньги находятся на контрольном счете наличности управления городской мобильности в департаменте казначейства, и в случае неосвоения по итогам года будут возвращены в бюджет. Поставщик, выигравший конкурс, – ТОО «Гео Проект Инжиниринг», при этом основной вид деятельности компании – благоустройство территории и прочая деятельность по уборке.

До этого конкурс в 2024 году был признан несостоявшимся несколько раз. В июле ни один из поставщиков не подал заявку на содержание велошеринга.

По словам Туменбая, для содержания системы необходимы права на программное обеспечение. Их владелец – ОФ «Velocity.kz» в 2020 году передал их в ОФ «Арман аймағы». Как пояснил Туменбай, в этом году на содержание велопроката было заложено 211 млн тенге, тогда как, по его словам, в 2023-м – 321 млн тенге. Также в этом году управление внесло дополнительные требования по отчетности в техническую спецификацию, и ОФ «Арман аймағы» не стал участвовать в конкурсе и из-за меньшего объема средств, и из-за ужесточения требований.

«Мы в прошлом году сделали техспецификацию и в особых условиях указали, что нужно будет свое (ПО – В.), чтобы запустить. Но [такая компания] не нашлась, я думаю, что она и на следующий год не найдется», - сказал Туменбай.

Позже он уточнил, что поставщик, определенный победителем, должен обеспечить запуск, сопровождение и поддержание работоспособности системы автоматизированного велопроката с учетом своих программных обеспечений или других оборудований (систем, протоколов).

По словам специалиста, в ОФ «Арман аймағы» также не предоставляли отчетность о том, как были потрачены выделенные бюджетные средства, и отчетность по количеству велосипедов и пользователей, по ежедневному и ежемесячному прокату.

Управление городской мобильности приняло проект автоматизированной системы велопроката Almatybike в августе 2020 года. С момента передачи на содержание проекта было выделено 50 млн тенге в 2020 году, 339 млн тенге – в 2021 году, 331 млн тенге – в 2022 году и 320 млн тенге – в 2023 году.