Семьям погибших в авиакатастрофе казахстанцев будет оказана необходимая помощь – Бозумбаев

Вице-премьер Канат Бозумбаев на брифинге в Актау заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе казахстанцев будет оказана вся необходимая помощь.

«С всеми регионами работу проведем, необходимую помощь семьям (погибших – В.), всем положенные выплаты по закону окажем незамедлительно и в полном объеме», - сказал Бозумбаев.

Он сообщил, что социальная помощь будет как из республиканского бюджета, так и рассматривается вопрос выделения средств по линии местных исполнительных органов.

Напомним, сегодня днем близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный. По предварительной информации, самолет столкнулся с птицей и потерял управление, в аэропорту Актау была запрошена экстренная посадка.

Всего на борту самолета находились 67 человек, из них 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, погибли 38 человек, выжили 29, из них 27 находятся в больницах, состояние семи пострадавших крайне тяжелое.

«По гражданству: из Азербайджана 37 человек на борту находились. Из них 23 погибли, 14 выжили. Из Кыргызстана было три пассажира, все они выжили. Из России было 16 пассажиров, из них 9 выжили. Из Казахстана шесть пассажиров, к сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж пять человек, из них два человека погибли, трое выжили», - сказал министр.

Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, пострадавшие поступили с различными повреждениями: политравмы головы, грудной клетки и брюшной полости, переломы.

Из пяти членов экипажа выжили трое. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана, все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело, создана правительственная комиссия. Расследование находится на контроле генерального прокурора Казахстана.