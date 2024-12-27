Четверо пострадавших в авиакатастрофе под Актау остаются в реанимации

В областной многопрофильной больнице Актау находятся шесть пострадавших в авиакатастрофе, сообщили изданию Lada.kz в медучреждении.

По информации врачей, четыре пациента находятся в реанимации. Состояние одного из них крайне тяжелое, трое находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще два человека находятся в отделении травматологии.

Как уточнили в управлении здравоохранения региона, из шести пострадавших – трое граждане Азербайджана и трое граждан Кыргызстана.

Накануне сообщалось, что 14 пострадавших в авиакатастрофе забрали спецрейсом в Азербайджан. Также ранее спецбортом вывезли в Россию девять пострадавших россиян.

25 декабря в 3 км от аэропорта города Актау разбился самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Сообщалось, что из-за погодных условий самолет из Грозного перенаправили в Махачкалу, но экипаж запросил экстренную посадку в Актау. Казахстан получил информацию об аварийной ситуации на борту в 11:00, упал самолет в 11:30. При катастрофе разломился фюзеляж – расстояние между обломками составило 300 метров и начался пожар. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв. м.

На борту находились 67 человек. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана, все они погибли.

В больницах находились 29 человек, 23 из них 26 декабря были вывезены спецбортами в Азербайджан и Россию.

Из 38 погибших пока опознаны 10 человек, из них – трое граждан Казахстана, трое граждан России и четверо граждан Азербайджана.