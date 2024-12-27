Токаев подписал указ об объявлении 2025 года Годом рабочих профессий

Как сообщается на сайте Акорды, это сделано для «повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования».

Глава правительства Олжас Бектенов ранее, после послания президента в сентябре, поручал министерству просвещения совместно с акиматами и палатой «Атамекен» разработать комплексный план по реформированию технического и профессионального образования. По его словам, план должен включать в себя меры по техническому обеспечению колледжей, требования к преподавательскому составу и программам обучения, к оценке качества работы колледжей и их финансированию.

Кроме того, он поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить формирование цифрового банка навыков на основе соответствующего европейского классификатора, а на базе цифровой платформы национальной системы квалификаций – создать реестр сертифицированных выпускников колледжей для содействия их трудоустройству.

Также Бектенов говорил, что нужно принять меры по развитию сети центров признания рабочих квалификаций с выдачей документов установленного образца.

А министерствам науки и просвещения нужно будет пересмотреть структуру госзаказа с увеличением количества грантов для продолжающих обучение в университетах выпускников колледжей по родственным специальностям.

В своем сентябрьском послании Токаев предлагал учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых. Он говорил, что в систему государственных наград планируется включить еще девять почетных званий: «В знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание “Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері”».

В течение 2025 года, по словам президента, в центре внимания должны быть подлинные люди-труженики, что будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма.