Минсельхоз Казахстана закупил дроны для слежения за саранчой

Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что в этом году химическую обработку от саранчи провели на меньшей площади, поэтому было сэкономлено почти 700 млн тенге. На эти деньги купили дроны, чтобы отслеживать распространение саранчи.

«В текущем году сложилась непростая ситуация с распространением саранчовых вредителей, что связано с 11-м пиком солнечной активности. Прогнозы указывали на возможное распространение саранчовых на площади 2,5 млн га, однако фактически химические обработки были проведены на площади 3,1 млн га», - сообщили в министерстве.

На борьбу с саранчой из республиканского бюджета было выделено 4,2 млрд тенге, а из резерва правительства – еще 3,9 млрд тенге. В Минсельхозе заявили, что «удалось предотвратить повреждение посевов сельскохозяйственных культур и не допустить миграцию саранчовых на территории соседних государств».

В ведомстве также сообщили, что при проведении госзакупок пестицидов и услуг по химическим обработкам за счет средств из резерва правительства образовалась экономия в размере 694,78 млн тенге.

«Правительством было принято решение об использовании данных средств на приобретение дронов для проведения обследований и химических обработок против саранчовых, а также автотранспорта для контроля организации защитных мероприятий», - отмечается в сообщении.

На эти деньги Минсельхоз купил семь обследовательских дронов, 46 дронов для проведения химических обработок и 38 автомобилей. Дроны будут применяться для мониторинга за распространением саранчовых, а также для химических обработок в труднодоступных местах, где невозможно использование традиционных методов опрыскивания. Также в Минсельхозе отмечают, что потребность в автомобилях, предназначенных для фитосанитарного контроля, закрыта на 100% - новая техника позволит заменить стару, которая уже пришла в негодность.