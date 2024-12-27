Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента

Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су, сообщает Reuters . Конституционный суд заявил, что быстро проведет судебный процесс над отстраненным от должности президентом Юн Сок Ёлем.

Предложение, выдвинутое оппозиционными партиями, было принято 192 голосами из 300.

В преддверии парламентской сессии лидер оппозиции Ли Джэ Мён заявил, что его Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, продолжит реализацию плана по импичменту исполняющему обязанности президента.

«Единственный способ нормализовать ситуацию в стране – это быстро искоренить все силы мятежа», - заявил он.

В четверг Хан отказался немедленно назначить трех судей для заполнения вакансий в Конституционном суде, заявив, что это будет превышать его полномочия.

После голосования парламента Хан сказал, что уйдет в отставку, чтобы избежать еще большего хаоса, и будет ждать решения Конституционного суда по вопросу об импичменте.

Хан Док Су исполняет обязанности президента с тех пор, как 14 декабря Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент за объявление военного положения 3 декабря.

По закону исполняющим обязанности президента станет министр финансов Чхве Сан Мок.

Голосование по определению судьбы Хан Док Су состоится в тот же день, когда Конституционный суд проведет первое слушание по делу, рассматривающему вопрос об отмене импичмента Юн Сок Ёля или его окончательном отстранении от должности. На принятие решения отводится 180 дней.