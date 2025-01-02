В Алматы горела кровля ТРЦ «Москва»

Пострадавших нет
В Алматы вечером в четверг пожарные ликвидировали возгорание кровли в крупном торгово-развлекательном центре «Москва», сообщили в МЧС Казахстана.
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