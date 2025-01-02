В Алматы горела кровля ТРЦ «Москва»

В Алматы вечером в четверг пожарные ликвидировали возгорание кровли в крупном торгово-развлекательном центре «Москва», сообщили в МЧС Казахстана.

По его данным, возгорание произошло в вытяжке с переходом на кровлю здания. При этом пожар был ликвидирован за несколько минут на площади 10 квадратных метров. В его ликвидации участвовало 75 пожарных и 24 единицы техники.

Пострадавших в результате возгорания в ТРЦ нет, уточнили в МЧС.