Токаев считает президентскую форму правления оптимальной для Казахстана

Президентская форма правления в ближайшей перспективе является наиболее оптимальной для Казахстана, считает президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем – наиболее оптимальная для Казахстана», - сказал он в интервью газете «Ана тілі», опубликованном в пятницу.

«Выбор политической системы государственной власти – в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума», - сказал Токаев, добавив, что его концепция «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» «наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана».

«Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать», - уверен Токаев.

«Все конституционные нововведения, реформирование парламента, выборы акимов сел, районов и городов, создание Национального курултая и, самое главное, упор на верховенство закона – все это надежная гарантия против политического застоя», - уверен он.

При этом, комментируя высказывания о возможном переходе Казахстана к парламентской форме правления, Токаев отметил, что «парламентская система, безусловно, имеет право на существование».

«Но в целом универсальной формулы власти не существует, каждое государство при выборе политической системы исходит из исторического контекста, национального менталитета, политической практики», - заметил он.

При этом Токаев считает, что «парламентская система в постсоветских странах пока не показала себя с лучшей стороны, последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода».