Массовое ДТП произошло в Акмолинской области

Столкнулись около 95 машин
Около 95 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области, передает госагентство Казинформ со ссылкой на департамент полиции региона.
Еще по теме:
- «Это же смертельное ДТП повторится завтра»: как улучшить карту аварийности
- В Астане из-за непогоды приостановили движение пригородных автобусов
- Акимат Алматы объяснил перенос сроков открытия развязки на Сейфуллина – Жансугурова изъятием земельных участков
- В Алматы в 2025 году начнут пробивку улиц Тлендиева и Северное кольцо
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые