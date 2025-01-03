Массовое ДТП произошло в Акмолинской области

Около 95 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области, передает госагентство Казинформ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации полиции, ДТП произошло в пятницу в 13:30 между селами Когам и Каратал района Биржан сал.

Первоначально полиция сообщала о 40 попавших в ДТП автомобилях, позднее информация была уточнена.

«Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала. На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей и обеспечение безопасности дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

МЧС сообщило, что демонтирует разделители на трассе, чтобы разблокировать движение, прерванное из-за ДТП.

Нацкомпания «Казавтожол» днем в пятницу сообщила об открытии в 13 часов движения по трассе «Астана-Щучинск». В 14:10 трассу вновь закрыли из-за ухудшения погоды. В регионе закрыты еще несколько дорог.