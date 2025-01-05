Инфляция в Казахстане по итогам 2024 года замедлилась до 8,6%

По итогам 2024 года в Казахстане замедлилась инфляция и составила 8,6%, сообщили в бюро национальной статистики в воскресенье.

«Инфляция в Республике Казахстан замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году. За месяц инфляция составила 0,9% (как и в предыдущем месяце)», - говорится в сообщении.

За 2024 год цены на платные услуги выросли на 13,3%, на непродовольственные товары – на 8,3% и на продовольственные товары – на 5,5%.

В частности, по сравнению с предыдущим годом, в 2024-м тарифы на холодную воду повысились на 43,1%, водоотведение – на 25,7%, отопление центральное – на 22,3%, горячую воду – на 19,2%, электроэнергию – на 18,4%, газ - на 12,1%, вывоз мусора – на 10,3%. Услуги связи выросли на 16,8%, здравоохранения – на 11,1%, проезд железнодорожным транспортом - на 24,9%, городским автобусом – на 11,8%, воздушным пассажирским транспортом – на 10,1%, аренда жилья повысилась на 12,3%.

«Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки - 2,1%, жилищные услуги - 1,8%, одежда и обувь - 1%», - отметили в бюро нацстатистики.

По их данным, за год цены на фрукты и овощи повысились на 9,3% и внесли основной вклад в инфляцию в 0,6%. Мясо и мясопродукты подорожали на 3,4%, безалкогольные напитки - на 8,4%, молочные продукты - на 6,1%, хлебобулочные изделия и крупы - на 3,5%.