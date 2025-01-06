«Сегун» стал лучшим драматическим телесериалом

В США прошла 82-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы. Лучшим драматическим сериалом стал «Сегун», победивший во всех четырех номинациях, в которых был представлен. Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист», награду за него так же получил режиссер Брэйди Корбет и исполнитель главной роли Эдриан Броуди. Награду за лучшую женскую роль получила Фернанда Торрес за фильм «Я все еще здесь». Лучшим анимационным фильмом признали латвийский мультфильм «Flow».

Награды в номинации лучшая мужская роль в драматическом сериале и лучшая женская роль в драматическом сериале получили исполнители главных ролей в «Сегуне» Хироюки Санада и Анна Сава.

По две статуэтки забрали комедийный сериал «Хитрости» и мини-сериал «Олененок».

Фильм «Эмилия Перес» получил четыре «Золотых глобуса»: как лучший кинофильм — мюзикл или комедия и лучший кинофильм на иностранном языке. Актриса Зои Салдана выиграла в номинации лучшая женская роль второго плана, награду также получила песня «El Mal» из этой картины.

«Олененок» стал лучшим мини-сериалом. Деми Мур, сыгравшая в «Субстанции» получила награду за лучшую женскую роль в мюзикле или комедии. Среди мужчин в этой номинации победил Себастиан Стэн сыгравший в картине «Другой человек».

Колин Фаррелл удостоился награды за лучшую мужскую роль в мини-сериале («Пингвин»).

Джоди Фостер победила в номинации лучшая женская роль в мини-сериале («Настоящий детектив»). Джереми Аллен Уайт, играющий в сериале «Медведь» отмечен наградой за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — мюзикле или комедии.

Джессика Ганнинг получила награду за лучшую женскую роль второго плана в сериале («Олененок»).

Статуэтку за лучший сценарий получил Питер Строан за «Конклав». Мюзикл «Злая» отмечен за кинематографические и кассовые достижения.

При этом ни одного приза не получил фильм «Анора», отмеченный в Каннах и считавшийся лидером наградного сезона.

«Золотой глобус» - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.