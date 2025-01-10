​В США скончался казахстанский писатель Мухтар Магауин

В США на 85-м году жизни скончался казахстанский писатель Мухтар Магауин, об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Едиге Магауин.

«Мой отец покинул этот мир, находясь в своем доме в штате Мэриленд, США, среди своих детей, 9 января 2025 года в 19:55 часов по местному времени (по казахстанскому времени 10 января, в 5:55 часов утра)», — написал сын писателя.

Согласно биографической справке агентства «Казинформ», Мухтар Магауин родился 2 февраля 1940 года в Чубартауском районе Семипалатинской области (ныне Аягозский район Восточно-Казахстанской области). В 1962 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1965 году – аспирантуру в этом же вузе. В 1967 году стал кандидатом филологических наук

В 1965 году он стал заведующим отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті». В 1967-1981 годах – заместителем главного редактора в издательстве «Жазушы». Затем работал старшим научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова при Академии наук КазССР, и читал лекции по спецкурсу «Казахский фольклор и история казахской литературы» в Литературном институте им. М. Горького в Москве.

Был также доцентом кафедры казахской литературы Казахского педагогического института им. Абая. Позднее, в 80-е годы, занимался свободным творчеством, а также работал на должности главного редактора в издательстве «Жазушы» и журнале «Жулдыз». Работал секретарем Союза писателей Казахстана.

Магауин начал публиковаться с 1959 года. В 1960 году издана его научная монография «Қобыз сарыны». После этого были опубликованы художественные произведения писателя: роман «Көк мұнар» (1972), повесть «Бір атаның балалары», исторический роман-дилогия «Аласапыран» (1980–1982), роман «Шакан Шері», автобиографический роман «Мен», рассказы «Құмырскакырғын», «Смерть гончей» (1978), «Змеиное лето» (1984), «Лирическое отступление» (1986), а также статьи «Ұлтсыздану ұраны» и другие.