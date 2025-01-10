​Япония ввела санкции против казахстанской компании Da Group 22

Япония ввела санкции против физических и юридических лиц из России, Китая, ОАЭ, Казахстана, Кыргызстана, Таиланда, Турции и Северной Кореи, сообщает Радио Азаттык со ссылкой на МИД Японии.

Под санкции попали 29 российских организаций (Казанский и Тамбовский пороховые заводы, Марийский машиностроительный завод, корпорация «Вымпел» и другие) и три банка (ЦМР Банк, РФК Банк, Тимер Банк).

Еще против 22 российских компаний и 335 товарных наименований введены экспортные ограничения.

Японские власти также включили в санкционный список более 10 россиян, среди которых руководители и топ-менеджмент крупных госпредприятий.

Под санкциями оказалась 31 иностранная компания из Китая, ОАЭ, Казахстана, Кыргызстана, Таиланда и Турции, а также один гражданин Северной Кореи. В частности, две из них зарегистрированы в Бишкеке.

В списке японского МИД упоминается компания Da Group 22, с 2022 года зарегистрированная в Астане. После начала российского вторжения в Украину она указывалась как содействующая оборонной сфере России, а также рассматривалась как потенциальный кандидат в санкционные списки ЕС.

Da Group 22 была вовлечена в схему поставок микрочипов из Германии в Россию, о которой в 2023 году в своем расследовании рассказали «Власть», «Важные истории», OCCRP и Der Spiegel. Немецкие партнеры «Da Group 22» объясняли, что отправляли товары для видеорегистраторов, а сама компания презентовала себя как сборщика электроники.

Япония после начала вторжения России в Украину вместе с другими странами начала вводить санкции против России. Японские власти запретили экспортировать туда дроны, сталь и алюминий, космические аппараты и компоненты для них, электрооборудование и оптическое оборудование.

Под персональные санкции Японии подпал президент Владимир Путин, высшие должностные лица, военные, бизнесмены и другие. Токио также лишил Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

В июне 2024 года сообщалось, что Япония ввела санкции в отношении 11 граждан России и более 50 компаний, среди которых значились Elem Group из Казахстана и Mvizion из Узбекистана. Эти компании, как отмечалось, помогали России закупать электронику и обходить ограничения.