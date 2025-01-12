На месте работает 16 единиц техники 59 пожарных
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В Алматы тушат пожар в здании КБТУ
Фото очевидца для Власти

В Алматы вечером в субботу произошло возгорание в здании Казахстанско-Британского технического университета, бывшем здании правительства страны на площади «Астана».

По предварительным данным МЧС, горит потолок в помещении на четвертом этаже здания.

В ликвидации пожара участвуют 59 пожарных и 16 единиц техники, уточнили в МЧС.

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