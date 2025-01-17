Тысячи потребителей в Турксибском районе Алматы остались без газа

Неизвестные повредили участок подземного газопровода
Виктория Натачиева, Власть
Накануне, 16 января, в Турксибском районе Алматы по улице Захарова в ходе прокладки канализационных труб неизвестными лицами был поврежден участок подземного газопровода среднего давления, сообщили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq».
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