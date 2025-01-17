Тысячи потребителей в Турксибском районе Алматы остались без газа

Накануне, 16 января, в Турксибском районе Алматы по улице Захарова в ходе прокладки канализационных труб неизвестными лицами был поврежден участок подземного газопровода среднего давления, сообщили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq».

«Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия», - говорится в пресс-релизе.

Филиал QazaqGaz Aimaq проводит аварийно-восстановительные работы, в связи с чем временно приостановлено газоснабжение 8 048 квартир многоэтажных жилых домов, 2 543 домов частного сектора и 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Когда будет восстановлена подача газа, не сообщается.