Адвокат Сауле Кобжанова заявила, что ей отказали в статусе защитника Жанны Уразбаховой

Адвоката Жанны Уразбаховой – Сауле Кобжанову вызвали по повестке на допрос в полицию Алматы в качестве свидетеля по уголовному делу ее подзащитной, сообщила она на своей странице в Facebook. При этом в статусе защитника Уразбаховой следователь ей отказал, что она расценивает как превышение полномочий.

Адвокат сообщила полиции, что вступила в дело Жанны Уразбаховой еще 13 января, когда подала соответствующее ходатайство. Поэтому она не может быть допрошена в качестве свидетеля в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и статьи 35 закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Согласно данной статье «запрещается допрашивать адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными при осуществлении им своих профессиональных обязанностей».

«Ответ шокировал! Следователь по делу Жанны Уразбаховой, оказывается, отказал мне быть защитником… Полномочия следователя неожиданно оказались выше чем Конституция РК… А также выше, чем УПК РК и наше профильное законодательство», - сообщила адвокат.

В переписке со следователем, скриншоты которой также опубликованы на странице Кобжановой, адвокат сообщила, что не получала уведомления о том, что ходатайство отклонено. Следователь же утверждает, что его ей отправили.

«Уже поздно вечером (16 января – В.) официальный ответ в базе появился», - уточнила она.

Кобжанова сообщила, что намерена обжаловать действия следователя в суде. Поскольку следователь обязан признать защитником любого адвоката, избранного подозреваемым или свидетелем, имеющим право на защиту, лишь констатировав своим постановлением факт вступления защитника в дело. Адвокат считает, что в эта ситуация требует «незамедлительного вмешательства генеральной прокуратуры», поскольку, заявила она, «имеет место прямое воспрепятствование адвокатской деятельности».

Напомним, 15 января на онлайн пресс-конференции адвокаты заявили о незаконном возбуждении уголовного дела против их коллег Жанны Уразбаховой и Габита Бекитаева. Они намерены добиваться привлечения виновных должностных лиц к уголовной ответственности.

На этой пресс-конференции Сауле Кобжанова отмечала, что в рамках уголовного дела должен быть проведен допрос не только самого адвоката, на которого это дело возбуждено, но и его напарника, а допрошенный адвокат уже не может принимать участие в качестве защитника.

«Даже если потом дело будет прекращено, адвокат будет отведен от дела. Таким образом создается прецедент для решения вопроса с неугодными адвокатами», - считает она.