Адвокаты заявили, что уголовное дело в отношении Жанны Уразбаховой и Габита Бекитаева заведено незаконно

В среду, 15 января, на онлайн пресс-конференции адвокаты сообщили о незаконном возбуждении уголовного дела против их коллег Жанны Уразбаховой и Габита Бекитаева. Они и Сауле Кобжанова являются защитниками Лилии Аношиной, бывшей супруги основателя строительной компании Bazis-A Александра Беловича. Лилия Аношина по заявлению бывшего супруга о мошенничестве и вымогательстве объявлена в международный розыск, а ее помощница Татьяна Белова более пяти месяцев находится в следственном изоляторе.

27 декабря 2024 года в департаменте полиции Алматы сообщили, что «в отношении граждан У. и Б., адвокатов по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве, возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных досудебного следствия».

Ранее, 12 декабря, прошла пресс-конференция с участием матери Лилии Аношиной – Ларисы Аношиной, а также адвокатов Жанны Уразбаховой, Сауле Тогжановой и Габита Бекитаева.

«Меня обвиняют за пресс-конференцию в том, что якобы я разгласила материалы уголовного дела, но мы выражаем позицию нашего клиента о полной невиновности, и ничего более на данной пресс-конференции не озвучивалось», - заявила Уразбахова на пресс-конференции в среду.

Она считает это уголовное дело преследованием за профессиональную деятельность.

«Они ограничивают конституционные права наших клиентов на квалифицированную юридическую помощь», - добавила адвокат.

Сауле Кобжанова, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, говорит, что в рамках уголовного дела должен быть проведен допрос не только самого адвоката, на которого это дело возбуждено, но и его напарника, а допрошенный адвокат уже не может принимать участие в качестве защитника.

«Даже если потом дело будет прекращено, адвокат будет отведен от дела. Таким образом создается прецедент для решения вопроса с неугодными адвокатами», - считает она.

Анар Кусаинова, член президиума республиканской коллегии адвокатов, отметила, что без подписки с предупреждением об ответственности за разглашение сведений регистрировать дело по статье 423 недопустимо.

«Такой подписки в материалах данного уголовного дела нет. Следователем даже не ставился вопрос о подписании подписки о неразглашении. Сегодня уже 21 день со дня незаконной регистрации уголовного дела, до настоящего времени она (Жанна Уразбахова – В.) ни разу не была вызвана в органы досудебного расследования», - констатировала Кусаинова.

Адвокат Игорь Вранчев отметил, что периодически в отношении тех или иных адвокатов «происходят попытки регистрации уголовных дел по 423 статье за якобы разглашение данных досудебного расследования».

«Необходимо обращать внимание, что адвокаты не разглашают данные досудебного расследования, а призывают и обращают внимание общества, в том числе властей, на нарушения прав подзащитных, которые происходят при досудебном расследовании. Зачастую эти нарушения, кроме как адвокатом, оглашены не могут быть никем. Элемент давления на адвокатов недопустим», - подчеркнул он.

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, PhD по юриспруденции Муслим Хасенов привел статистику, что за последние девять лет по 423 статье Уголовного кодекса было возбуждено 200 уголовных дел, из которых 127, или 63%, были прекращены по реабилитирующим основаниям (в связи с установлением фактов, которые свидетельствуют о невиновности лица – В.), два дела дошли до суда и только один человек был осужден по этой статье. То есть правоохранительные органы, заведомо понимая, что нет состава правонарушения, все равно шли на возбуждение уголовного дела, отметил он. В то же время единственной статьей Уголовного кодекса, которая защищает адвокатов от воспрепятствования профессиональной деятельности, является статья 435. По этой статье за девять лет было возбуждено 36 уголовных дел, из которых 32, или 90%, были прекращены по реабилитирующим основаниям и ни одно дело не дошло до суда.

Адвокатское сообщество Казахстана потребовало конкретных документов, которые подтверждают факт разглашения их коллегами данных досудебного следствия. Считая возбуждение уголовного дела незаконным, они намерены добиваться привлечения виновных должностных лиц к уголовной ответственности.