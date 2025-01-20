ХАМАС и Израиль обменялись освобожденными заложниками и заключенными

В воскресенье, в первый день прекращения огня, ХАМАС освободил трех израильских заложников, а Израиль – 90 палестинских заключенных, сообщает Reuters .

Среди освобожденных из израильских тюрем были 69 женщин и 21 подросток с Западного берега и Иерусалима. ХАМАС в свою очередь освободил трех женщин: Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари.

Перемирие также позволило палестинцам вернуться домой, а грузовикам с гуманитарной помощью доставить в сектор Газа необходимую помощь.

По данным медицинских работников в Газе, всего в результате израильских атак погибло более 47 тыс. палестинцев. Почти все население Газы осталось без крова. Также погибло около 400 израильских солдат.

В рамках перемирия в течение первой шестинедельной фазы ХАМАС должны быть освобождены 33 заложника в обмен на почти 2 тыс. палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Многие из заложников, скорее всего, мертвы.

Первая фаза перемирия вступила в силу после трехчасовой задержки, в течение которой израильские военные самолеты и артиллерия наносили удары по сектору Газа. Палестинские органы здравоохранения заявили, что в результате этой атаки в последнюю минуту погибло 13 человек. Израиль обвинил ХАМАС в том, что он опоздал с предоставлением имен заложников, которых он собирался освободить, и заявил, что нанес удар по террористам. ХАМАС заявил, что задержка с предоставлением списка была технической.