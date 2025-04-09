В Алматы осенью планируют начать строительство мусороперерабатывающего завода

Аким Алматы Ерболат Досаев и президент китайской компании SUS Environment Лонг Цзишэн обсудили перспективы строительства мусороперерабатывающего завода, сообщила пресс-служба акимата. Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Алматы с Шанхаем.

Строительство завода планируется начать осенью этого года. Генеральным подрядчиком проекта определена China Civil Engineering Construction Corporation — дочерняя структура государственной корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC). Инвестор вложит в проект $270 млн. В строительстве будет также задействовано оборудование, производимое на собственных заводах SUS Environment, включая колосниковые решетки и другие ключевые компоненты.

Завод будет перерабатывать до 2 тыс. тонн отходов в сутки с выработкой до 60 МВт электроэнергии, что, по данным акимата, закрывает потребности Алматы в утилизации ТБО и позволит довести долю переработки отходов до 80% к 2029 году.

«В настоящее время прорабатывается вопрос подписания соглашения об инвестициях с правительством РК», - уточнили в акимате.

Отличительной особенностью заводов SUS Environment являются высокие стандарты экологической безопасности. Предприятия оснащаются передовыми системами очистки дымовых газов с многоступенчатой фильтрацией, обеспечивающими контроль вредных выбросов, а вокруг заводов создаются зеленые зоны и полноценный экоиндустриальный парк, что снижает уровень дискомфорта для жителей прилегающих районов и формирует благоприятную экологическую среду.

Кроме этого, компания SUS Environment предложила создать в Алматы региональный учебный центр по подготовке кадров, который будет ориентирован на обучение молодых специалистов из Казахстана, стран Центральной Азии, Монголии, Ирана и Афганистана, содействуя развитию экологических компетенций и трансферу передовых технологий в регион.