Алматинцы не готовы к раздельному сбору мусора, считает Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев считает, что жители города не готовы к раздельному сбору мусора, чтобы наконец решить эту проблему.

На встрече населения Наурызбайского района с акимом жительница Алматы спросила у Досаева, когда в городе начнется «цивилизованая сортировка мусора» и будет решена проблема со старыми мусоровозами. По ее словам, алматинцы уже готовы сортировать мусор, отделять пластик, стекло и пищевые отходы. На что аким не согласился с ней.

«На самом деле о готовности алматинцев к раздельному сбору мусора пока вопрос стоит в воздухе. Я считаю, что еще мы не готовы, на самом деле, каждый вечер у себя по пакетам раскладывать и вечером выносить отдельно стеклотару, пластик, бумагу и так далее. Но прививать собираемся и будем эту работу проводить, чтобы мы людей попробовали к этому привести», - заявил аким.

Он напомнил, что был эксперимент, связанный с контейнерами для сбора сухих отходов, но «получилось все наоборот»: «Эти места стали, наоборот, отталкивать людей, к ним даже никто не хочет подходить».

Поэтому власти города начали внедрять целостную систему сбора, сортировки и утилизации отходов, заверил Досаев. В этом году эта программа начата, аким обещает довести ее «до каждого двора».

Досаев также отметил, что до 2023 года проблемами «Алматы Тазалык» и «всем остальным» никто не занимался вообще.

«То есть они возили (мусор – В.) как хотели, что хотели, то и делали. После этого мы перезаключили с ними контракты, долгосрочный договор был разорван. Пригласили новые компании, поставили с самого начала условие – какая техника должна быть», - сказал аким.

По его словам, сейчас со всеми подрядчиками, которые занимаются вывозом мусора, составлен совместный план по обновлению техники и усилена ответственность компаний. В частности, в договорах предусмотрели возможность досрочного разрыва контрактов и значительно увеличены штрафы и пени за невыполнение обязательств.

По информации акимата, в прошлом году в Алматы поступило 20 новых мусоровозов с краном-манипулятором и заменили все старые железные мусорные контейнеры на новые, пластиковые. В этом году власти города обещают везде, где это возможно, установить дополнительно новые заглубленные контейнеры. Также в этом году в город поставят еще 70 новых мусоровозов с краном-манипулятором.

Ранее в управлении экологии и окружающей среды на запрос «Власти» сообщали, что контейнеры для сухих отходов (пластик, бумага, металл и т. Д.), установленные во дворах Алматы, убрали из-за жалоб жителей.