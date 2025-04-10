При этом в городе нет ни одной стационарной сейсмостанции
Почти 10 тыс. зданий в Усть-Каменогорске могут быть разрушены при сильном землетрясении
Усть-Каменогорск, фото Жанары Каримовой

В Усть-Каменогорске, согласно паспорту безопасности с оценкой потенциального ущерба от землетрясений, при подземных толчках силой до 7 баллов могут быть разрушены 9 768 зданий, сообщает Kazinform.

Вместе с тем еще 788 объектов в городе, построенных без учета сейсмических норм, находятся в зоне повышенной угрозы.

«Следующим этапом станет паспортизация жилых домов. Особое внимание уделим социально значимым объектам и многоэтажкам, построенным до признания города сейсмоопасной зоной», - отметила руководитель отдела управления строительства Восточно-Казахстанской области Гульмира Сатбаева.

Она добавила, что в регионе в целом необходима системная работа по укреплению зданий.

В акимате города отмечают, что опасность землетрясений «негипотетическая»: Усть-Каменогорск находится в сейсмоопасной зоне с риском землетрясений силой до 7 баллов. При этом в городе до сих пор нет ни одной стационарной сейсмостанции.

Между тем в ДЧС региона сообщили, что за последние два года установлено 12 сейсмодатчиков, работающих в режиме онлайн. Все данные автоматически передаются в центральную обсерваторию в Алматы, фиксируя даже слабые подземные толчки.

Кроме того, для минимизации рисков в будущем в регионе разработана карта сейсмического районирования. Она станет основой для обновления строительных нормативов и правил.

Последнее мощное землетрясение в регионе произошло в 1990 году в районе Зайсана. Тогда было разрушено порядка 9 тыс. домов.

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