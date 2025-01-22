Власть и Центр современной культуры «Целинный» запускают совместный проект

Проект «Память места: Целинный» посвящен 60-летию кинотеатра и открытию здания после реконструкции. На странице проекта собраны уникальные исторические материалы о строительстве кинотеатра в 1962-1964 годах. О его работе в 70-х и 80-х годах, о том, как «Целинный» выживал в 90-е, как был реконструирован в 2001 году и о его новой жизни — после открытия Центра современной культуры, которое запланировано на весну этого года.

Кинотеатр «Целинный» заработал осенью 1964 года, как раз в эти дни — его открытие приурочили к октябрьским праздникам. Его название отсылает к десятилетию с начала освоения целинных земель — проекту, который позволил собирать рекордные урожаи, а с другой стороны — привел к эрозии почв и экологическим проблемам.

Панорамный «Целинный» был самым большим кинотеатром в Казахстане — он вмещал в себя 1536 зрительских мест.

Здание кинотеатра никогда не было памятником архитектуры — считалось, что это типовой проект, однако есть мнение, что это было экспериментальное сооружение, разработанное ташкентским архитектором Савелием Розенблюмом. Однако исследования, проведенные архитектором Давидом Камински, говорят, что это не так.

После развала СССР рассыпалась и система кинопроката, возникли проблемы с репертуаром, а люди перестали ходить в кино.

В 2000 году его выкупила сеть «Отау Cинема» и полностью перестроила — один большой зал разделили на два, подняли полноценный второй этаж — ради этого в фойе прошили металлическими конструкциями сграффито известного художника Евгения Сидоркина.

В 2015 году кинотеатр выкупил бизнесмен Кайрат Боранбаев, и там решили открыть Центр современной культуры. В 2018 году «Целинный» ненадолго открылся двумя выставками, а затем закрылся на ремонт, который занял больше времени, чем предполагалось: сначала была пандемия, затем Январские события, уголовное дело в отношении инвестора.

Сейчас реконструкция практически завершена. Автором проекта выступил британский архитектор Асиф Хан.

«На мой взгляд, нам повезло, что есть возможность работать с этим зданием. Оно очень хорошо задумано и построено», — говорил в своем интервью Асиф Хан. — «Очень функционально выстроены отношения с пространством города. Росписи Евгения Сидоркина в фойе и вид вечером с улицы на освещенное фойе — это реально хорошо продумано. Это своего рода «рамка» для будущего проекта. Но мы должны дать новым поколениям шанс сделать свои собственные открытия, в том числе и города, и его прошлого, дать возможность художникам, которые появятся здесь, размышлять об идентичности Казахстана сегодня. Хотелось бы, чтобы их равно вдохновляли история здания и его открытость будущему. Иначе говоря, речь о том, чтобы, работая над реконструкцией, найти баланс между прошлым и будущим. Это непростой вызов, но тем он интереснее».

В Центре будут проходить публичные мероприятия: художественные и музыкальные проекты, кинопоказы, театральные постановки и прочие экспериментальные художественные форматы.

Прошлому и настоящему «Целинного» посвящен наш проект «Память места: Целинный».