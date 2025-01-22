Создание единого реестра казахстанских товаропроизводителей закрепил в первом чтении мажилис

В среду мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров». Документом предусматривается создание единого реестра казахстанских товаропроизводителей.

«Основной целью законопроекта является внедрение реестра, что позволит правильно идентифицировать реальных казахстанских товаропроизводителей, обеспечить единую точку доступа к информации о них и о производимых ими товарах, а также повысит адресность мер господдержки», - сказал депутат мажилиса Дуйсенбай Турганов.

Он напомнил, что сейчас в Казахстане есть три вида сертификатов: ST-KZ, индустриальный и экспортный сертификаты о происхождении товаров. Все они выдаются НПП «Атамекен».

«В рамках законопроекта планируется внедрение реестра казахстанских производителей товаров, который будет объединять все действующие реестры производителей и функционально заменит сертификаты ST-KZ и индустриальные сертификаты», - сообщил Турганов.

По его словам, сегодня процесс сертификации затратный и по времени, и по финансам, а это может быть затруднительно для малого и среднего бизнеса. Более того, сертификаты выдают платно и по заключению частных экспертов. В новом же реестре это будет бесплатно. Также депутаты предлагают отменить частную экспертизу и перейти к государственной. Более того, бизнес не будет ограничен по срокам нахождения в реестре.

Депутат также добавил, что процесс сертификации ST-KZ характеризуется «высоким уровнем влияния человеческого фактора, а также отсутствием интеграции с государственными информационными системами и единой базой данных производителей». Все это создает риски для прозрачности процедур. Поэтому новый реестр станет «полноценной информационной системой, которая будет интегрирована с государственными органами, информационными системами, содержащими необходимые документы для экспертизы» и сведет к минимуму контакты между заявителем и администратором. Также депутаты предлагают отменить частную экспертизу и перейти к государственной.

В августе прошлого года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев говорил, что реестр отечественных производителей создадут до конца 2024 года. Реестр будет включать полные сведения о казахстанских товаропроизводителях, в том числе производимые ими товары, виды деятельности, количество работников и объем производства. По его словам, субъекты, включенные в реестр, получат доступ к мерам государственного стимулирования, закупочным платформам как государственным, так и к закупкам квазигоссектора и недропользователей.