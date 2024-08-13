Реестр отечественных производителей создадут в Казахстане до конца года - Шарлапаев

До конца года в Казахстане создадут реестр отечественных производителей. Вошедшие в этот список компании получат доступ к мерам государственного стимулирования и закупочным платформам, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Кроме того, для дальнейшей загрузки отечественных предприятий в ведомстве прорабатывают новые поправки в законодательство.

«Активно ведется работа по созданию единого реестра отечественных производителей. Реестр будет включать полные сведения о казахстанских товаропроизводителях, в том числе производимые товары, виды деятельности, количество работников и объем производства. До конца года планируется завершить работу по запуску реестра», - сказал Шарлапаев.

По его словам, субъекты, включенные в реестр, получат доступ к мерам государственного стимулирования, закупочным платформам, как государственным, так и к закупкам квазигоссектора и недропользователей. При этом основным условием для производителей будет повышение локализации производств.

Кроме того, добавил министр, для дальнейшей загрузки отечественных предприятий прирабатывается ряд изменений в законодательство. В частности. Для крупных заказчиков - недропользователей, системообразующих предприятий, нацкоманий и субъектов естественных монополий планируется установить обязательства по утверждению программ развития внутристрановой ценности и заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов. Также в стране намерены создать комиссии при маслихатах по контролю мониторинга по применению отечественных строительных материалов и оборудования при строительстве объектов за счет госбюджета и установить обязательства по закупке материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей при строительстве новых производственных объектов.