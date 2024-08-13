Реестр отечественных производителей создадут в Казахстане до конца года - Шарлапаев

Они получат доступ к мерам госстимулирования
Тамара Вааль, Астана, Власть
До конца года в Казахстане создадут реестр отечественных производителей. Вошедшие в этот список компании получат доступ к мерам государственного стимулирования и закупочным платформам, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Кроме того, для дальнейшей загрузки отечественных предприятий в ведомстве прорабатывают новые поправки в законодательство.
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