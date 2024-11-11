Суд Астаны отказал журналистам в иске к министерству культуры и информации

В понедельник в межрайонном суде по гражданским делам города Астаны завершился судебный процесс по иску журналистов к министерству культуры и информации. Они требовали признать недействующими некоторые пункты типовых правил аккредитации. Суд отклонил иск журналистов к министерству.

«В удовлетворении иска (...) отказать в полном объеме», – зачитал решение судья Расул Карагаев.

Он разъяснил, что отказано было по двум самостоятельным основаниям.

Так, журналисты оспаривали срок введения правил в действие, который наступил 20 августа – до того, как сами правила были опубликованы. Карагаев сообщил, что по общему правилу вводятся в действие нормативные приказы министра по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования, если в актах не указаны иные сроки.

«В самом приказе отражается иной срок введения в действие – 20 августа 2024 года, дата введения с 20 августа 2024 года ни в коей мере не нарушает права и свободы и законные интересы журналистов», - пояснил судья.

Журналисты также оспаривали положения нового приказа, запрещающие им распространять информацию от госорганов через любые СМИ, кроме аккредитовавших их.

Судья Карагаев сообщил, что формулировка «только в средствах массовой информации, от лица которых поступило соответствующее заявление», не ограничивает права журналистов на распространение информации в иных СМИ, а «лишь регламентирует необходимость получения в таком случае аккредитации от каждого СМИ, в которых предполагается размещение полученной информации».

«Процедура аккредитации направлена на предоставление информации журналистов всех СМИ на равных условиях», -разъяснил судья.

В прениях журналисты говорили, что лишение аккредитации за нарушение правил на шесть месяцев – это запрет на профессию, а их представитель Сергей Уткин напоминал, что аккредитация – это право, а не обязанность, и ее отсутствие никак не может влиять на распространение официальных сообщений.

На прошлом заседании прокурор попросила суд отказать в иске, так как приказ учитывал новый закон и прошел согласование с другими министерствами и с медиасообществом.