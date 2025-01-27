Александр Лукашенко избран президентом Беларуси на седьмой срок

За действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах проголосовали 86,82% избирателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центризбирком.

Кандидат от Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21% голосов, Олег Гайдукевич от Либерально-демократической партии – 2,02%; участвовавшая в выборах 2020 года предприниматель Анна Канопацкая – 1,86%, а председатель Партии труда Александр Хижняк – 3,21%. Против всех проголосовали 3,60% избирателей. Независимых кандидатов на этих выборах не было.

В ЦИК заявили, что «каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано», как «не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес ЦИК».

Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января. Досрочно проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки избирателей.

Стоит отметить, что в Беларуси законодательно запрещены фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня избирателями.

Также Центризбирком заявил о «рекордной явке» - более 80%. Однако «Еврорадио» ставит эти данные под сомнения, так как опросы издания показали, что многие белорусы решили не идти на избирательные участки. По данным «Еврорадио», пенсионеры шли активно, молодежь – наоборот. Жители говорят, что в основном шли те, кто «сидит на пропаганде», но многие не стали «тратить время на спектакль одного актера», потому что нет смысла голосовать. Белорусы не верят в честные выборы и уверены, что «все равно все будет сфальсифицировано».

Русская служба ВВС сообщает, что Европарламент, несколько стран ЕС и США не признают эти выборы.

Также, по данным издания, Лукашенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Би-Би-си Стива Розенберга, можно ли считать нынешние выборы демократичными, если все политические оппоненты действующего президента либо в тюрьме, либо в эмиграции, заявил, что тюрьма или эмиграция — это «выбор» самих оппозиционеров и «это демократично».

Напомним, что на выборах 2020 года, по данным платформы «Голос» и опросов Chatham House, Александр Лукашенко, судя по всему, проиграл независимой кандидатке Светлане Тихановской. По стране прокатилась волна протестов, после чего начались массовые задержания и судебное преследование недовольных властью. Светлана Тихановская покинула страну в августе того же года, опасаясь преследования. Она решила участвовать в выборах после того, как ее муж Сергей Тихановский заявил о намерениях баллотироваться на пост президента, но был арестован. Сейчас Сергей Тихановский, как и соратница Светланы Тихановской - Мария Колесникова, отбывает срок в белорусской колонии. Он осужден на 18 лет.

По данным на январь 2025 года, в Беларуси более 1,2 тысячи политзаключенных. Однако Лукашенко отрицает, что в стране есть политзаключенные: «Политических статей у нас нет, они (оппозиция) никакие не политзаключенные, можем посмотреть уголовные дела».