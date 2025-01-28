Повышение НДС даст бюджету минимум 5 трлн тенге ежегодно, считают в Миннацэкономики

При этом вице-премьер не назвал новую ставку НДС, на основе которой были произведены эти расчеты.

Глава правительства Олжас Бектенов в свою очередь отметил, дополнительные налоговые поступления будут направлены на стимулирование экономического роста, опережающее развитие инфраструктуру, поддержку перспективных бизнес-проектов в приоритетных отраслях.

«Средства Нацфонда будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов», - сказал он.