Эти деньги пойдут на увеличение бюджета развития
Повышение НДС даст бюджету минимум 5 трлн тенге ежегодно, считают в Миннацэкономики
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Повышение налога на добавленную стоимость даст бюджету порядка 5-7 трлн тенге налогов ежегодно и увеличить бюджет развития до 20%, заявил во вторник в ходе расширенного заседания правительства заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«В результате (повышения НДС – В.), мы планируем увеличить доходную часть бюджета на порядка 5-7 трлн тенге», - сказал Жумангарин.

По его словам, это позволит правительству увеличить бюджет развития с нынешних 8% до 20%.

При этом вице-премьер не назвал новую ставку НДС, на основе которой были произведены эти расчеты.

Глава правительства Олжас Бектенов в свою очередь отметил, дополнительные налоговые поступления будут направлены на стимулирование экономического роста, опережающее развитие инфраструктуру, поддержку перспективных бизнес-проектов в приоритетных отраслях.

«Средства Нацфонда будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов», - сказал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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