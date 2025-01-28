Повышение НДС даст бюджету минимум 5 трлн тенге ежегодно, считают в Миннацэкономики

Эти деньги пойдут на увеличение бюджета развития
Тамара Вааль, Астана, Власть
Повышение налога на добавленную стоимость даст бюджету порядка 5-7 трлн тенге налогов ежегодно и увеличить бюджет развития до 20%, заявил во вторник в ходе расширенного заседания правительства заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
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