Правительству нужно найти альтернативы отказу от соцналога, заявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству найти альтернативу решению отказаться от социального налога. Это лишит регионы и их руководителей финансовых стимулов, заявил он во время расширенного заседания правительства.

Одной из главных задач для государства сегодня, по словам Токаева, остается «тщательная разработка» налогового и бюджетного кодексов, а также их принятие «в сжатые сроки». Эта работа должна проводиться открыто, понятно и на высоком профессиональном уровне.

Для этой задачи большое значение имеет вопрос распределения бюджетных средств между регионами, которое, по замечанию Токаева, должно быть рациональным и справедливым. Он указал на необходимость учета всех имеющихся диспропорций при выделении регионам средств из Национального фонда и республиканского бюджета.

Правительству необходимо обращать внимание на запросы и потребности всех регионов, чтобы не допустить ухудшения их социально-экономического положения в сравнении с остальными частями страны.

«Поэтому я заострил внимание на проблеме социального налога. Подумайте еще раз. Сейчас лишать стимулов, прежде всего финансовых, регионы и их руководителей, я думаю, нельзя. Будет неправильно. В конце концов, регионы — это страна. Найдите решение. Мы еще раз встретимся, дополнительно, и обсудим эти вопросы», — заявил Токаев.

О намерении правительства отменить социальный налог и обязательные пенсионные выплаты сегодня во время расширенного заседания правительства сообщили премьер-министр Олжас Бектенов и министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По их словам, это решение сократит на 10% нагрузку на фонд оплаты труда предприятий, которая сегодня составляет 40%. Они надеются, что в результате бизнес сможет удешевить стоимость конечной продукции, создать основу для повышения зарплат работников и стать фундаментом для появления резервов у бизнеса