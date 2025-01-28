Правительство намерено упразднить соцналог и обязательные пенсионные выплаты

Правительство намерено ослабить нагрузку на фонд оплаты труда, упразднив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты. В результате бизнес сможет удешевить стоимость своей продукции и увеличить зарплаты. А расходы по ним возьмет на себя республиканский бюджет, заявил во время расширенного заседания правительства вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Нагрузка на фонд оплаты труда, которую платит бизнес, составляет почти 40%. <...> Это приводит к тому, что себестоимость продукции становится высокой, а сама продукция неконкурентоспособной. <...> Мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет возьмет на себя», — заявил Жумангарин

Премьер-министр Олжас Бектенов, в свою очередь, заметил, что нагрузку на фонд оплаты бизнес сможет перенести на продажи.

«Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда, путем переноса ее на продажи. <...> Это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимые финансовые резервы. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы работников», — заявил премьер.

Дополнительные налоговые поступления, по словам Бектенова, государство направит на стимулирование экономического роста, развитие инфраструктуры, поддержку перспективных бизнес-проектов в приоритетных отраслях. А средства Национального фонда будут использоваться лишь для строительства крупных инфраструктурных объектов.

Жумангарин пояснил, что налог на прибыль при этом останется неизменным.

Тогда как местные бюджеты, вместо приносящего им основной доход социального налога, получат в распоряжении другие виды налогов из республиканского бюджета. Будущие доходы республиканского бюджета позволят это сделать.

«Таким образом суть реформы не в поднятии налогов для пополнения бюджета, а в снижении себестоимости бизнеса и обеспечении более справедливых условий для всех участников цепочки НДС», — подчеркнул Жумангарин.