В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID, со стен зданий убраны логотипы и фотографии его гуманитарной работы, веб-сайт не работает. Как заявил CNN один из сотрудников, «в USAID наступил апокалипсис».

По данным источников CNN, сотрудники USAID, большинство из которых являются кадровыми государственными служащими, получили электронное письмо с просьбой не приходить в вашингтонский офис.

«По указанию руководства агентства штаб-квартира USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, будет закрыта для персонала в понедельник, 3 февраля 2025 года. Сотрудники агентства, которые обычно работают в штаб-квартире USAID, будут работать удаленно, за исключением персонала, выполняющего основные функции по обслуживанию на месте и в здании, с которым высшее руководство свяжется индивидуально», - говорится в электронном письме.

Тысячи подрядчиков сферы персональных услуг и государственных служащих в одночасье лишились доступа к электронной почте и системам USAID. А некоторые, находящиеся в официальных рабочих поездках, внезапно оказались в затруднительном положении, не имея представления о том, как они доберутся домой. Источник также сообщил CNN, что менеджеры посоветовали людям забрать свои вещи из здания, к которому пока есть доступ. На вопрос, есть ли у руководителей их департаментов дополнительная информация о будущем работы агентства, источник ответил: «Все наши старшие руководители были уволены».

По данным других источников телеканала, на выходных два высокопоставленных сотрудника службы безопасности USAID были отправлены в административный отпуск за то, что отказали сотрудникам Департамента эффективности государственного управления в доступе к системам агентства. Персонал департамента хотел получить доступ к системам безопасности USAID и файлам персонала, а также к секретной информации.

На прошлой неделе сотрудники USAID также были проинформированы о том, что Государственный департамент США теперь имеет доступ ко всем внутренним документам и всему набору файлов, документов и всем системам USAID.

Законодатели и сотрудники гуманитарных организаций готовились к тому, что президент США Дональд Трамп полностью закроет агентство и передаст его под эгиду Госдепартамента. В понедельник Илон Маск это подтвердил, написав в соцсети Х, что обсудил этот вопрос с Трампом, «и он согласился, что нам следует закрыть его». Демократы говорят, что президент не имеет права закрывать федеральное агентство без консультации с Конгрессом.

На прошлой неделе в отпуск отправили десятков старших сотрудников USAID за попытку обойти указ Трампа о заморозке иностранной помощи на 90 дней. Весь офис по связям с общественностью USAID был отправлен в отпуск и заблокирован от своих систем.

Государственный секретарь Марко Рубио объявил в понедельник, что он является исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию. В своем письме законодателям Рубио сообщил, что делегировал полномочия исполняющего обязанности администратора Питу Марокко, назначенцу Трампа, который работал в USAID во время первого срока президента и которого гуманитарные организации и должностные лица обвиняли в преднамеренном роспуске организации. Марокко, который также является главой Госдепартамента по вопросам иностранной помощи, разработал директиву о заморозке почти всей иностранной помощи. Рубио заявил, что «функции USAID» должны соответствовать внешней политике США, а иностранная помощь должна «тратиться эффективно».

После присяги Трамп издал указ о приостановке всей иностранной помощи на 90 дней, что привело к повсеместной неразберихе, увольнениям и закрытию программ.

USAID был создан в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и является гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно он распределяет миллиарды долларов по всему миру в целях борьбы с нищетой, лечения болезней и реагирования на голод и стихийные бедствия. Он также содействует построению и развитию демократии, поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.