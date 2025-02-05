Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Во вторник Китай через несколько минут после вступления в силу новых пошлин США на китайские товары объявил о широком спектре мер, направленных против американских компаний, включая Google, производителя сельскохозяйственного оборудования и владельца модного бренда Calvin Klein, сообщает Reuters .

В частности, Китай ввел 15%-й сбор на американский уголь и СПГ и 10%- сбор на сырую нефть, сельскохозяйственную технику и небольшое количество грузовиков, а также седанов с большими двигателями, поставляемых в Китай из США. Пошлины на импорт сельскохозяйственной техники может повлиять на такие компании, как Caterpillar, Deere & Co и AGCO. А пошлины в отношении грузовиков и седанов с большим двигателем, поставленных в Китай из США, могут коснуться и Cybertruck Илона Маска. Если Cybertruck будет обозначен как электрический грузовик, Tesla столкнется с пошлиной в 10% на любой будущий импорт с завода в Техасе.

Государственное управление Китая по регулированию рынка заявило, что Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства страны, в отношении американской компании начато расследование. Никаких подробностей этого нарушения не приводится.

Продукты Google, такие как поисковая система, заблокированы в Китае. Но компания по-прежнему работает с китайскими рекламодателями, имея доход около 1% от мировых продаж.

Также министерство торговли Китая заявило, что оно внесло PVH Corp, в которую входят такие бренды, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также американскую биотехнологическую фирма Illumina в список «ненадежных организаций». В Минторговли объяснили это тем, что обе компании приняли «дискриминационные меры против китайских предприятий» и «нанесли ущерб» законным правам и интересам китайских компаний.

Компании, добавленные в этот список, могут быть подвергнуты штрафам и широкому спектру других санкций, включая заморозку торговли и аннулирование разрешений на работу для иностранных сотрудников.

Новые пошлины на продукцию из США вступят в силу 10 февраля.

Ранее Дональд Трамп ввел 10%-е пошлины на весь китайский импорт, что спровоцировало новую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.