Трамп временно снизил пошлины для всех стран до 10%, кроме Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней всех взаимных пошлин, которые уже вступили в силу в ночь на 10 апреля, чтобы было время для переговоров. На этот период для стран будут действовать пошлины в размере 10%. Исключением стал Китай, в отношении которого пошлины, наоборот, увеличены со 104% до 125%, сообщает Русская служба ВВС .

«В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые США с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя и неприемлемо», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, более 75 стран обратились к США с просьбой провести переговоры по тарифам, и в отношении этих стран введена отсрочка.

Министр финансов США Скотт Бессент не считает, что на решение Трампа о новых тарифах повлияла динамика рынков в последние дни. Хотя сам президент США, комментируя вечером в среду свое решение, фактически признал, что ситуация на рынках повлияла на отказ от введения жестких глобальных тарифов: «Я подумал, что люди немного перегнули палку. Они начинают нервничать, знаете, начинают нервничать, немного бояться. Нужно быть гибким».

Трамп считает, что торговые сделки в итоге будут заключены со всеми странами, включая Китай.

Накануне Пекин заявил, что будет «бороться до конца», и ввел ответные пошлины на американские товары в размере 34%, а в среду Министерство финансов Китая объявило о введении дополнительных 84%-ных пошлин на все товары, импортируемые из США. Они вступят в силу 10 апреля.

Между тем CNN сообщает, что в отношении Мексики и Канады будут действовать 25%-ные тарифами, если поставляемые товары не будут соответствовать Соглашению США, Мексики и Канады.

Вскоре после объявления Трампа министр финансов Скотт Бессент заявил, что пауза была частью «его стратегии с самого начала». Трамп же сказал журналистам, что план «пришел в голову сегодня рано утром» после встречи с министром торговли Говардом Лютником и Бессентом.

А по данным агентства Reuters, Трамп не отменил 25%-ные пошлины на импорт автомобилей и надвигающиеся пошлины на автозапчасти.