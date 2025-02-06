Сенат вернул в мажилис законопроект, предусматривающий заем в $1 млрд на строительство метро Алматы

В четверг сенат рассмотрел в двух чтениях и вернул в мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан “О концессиях”». Документом в том числе предусматривается привлечение внешнего займа в размере $1 млрд под гарантию правительства для строительства новых линий метро в Алматы.

«В закон Республики Казахстан “О транспорте Республики Казахстан” (вносится норма – В.) по привлечению внешнего займа под гарантию правительства в сумме 1 млрд долларов США для строительства новых линий метро в городе Алматы», - говорится в заключении профильного комитета сената.

Напомни, в декабре прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК сообщал, что на расширение действующей ветки метро до рынка «Барлык» и на строительство новой до аэропорта акимат Алматы планирует взять заем у международных финансовых институтов в размере до $1 млрд, но пока конкретный финансовый институт не определен.

В законе «О государственно-частном партнерстве» предусматривается снижение собственных средств у потенциальных частных партнеров с 20% до 10% от стоимости проекта ГЧП. При этом вводится обязательное применение двухэтапных конкурсных процедур при реализации проектов, предусматривающих строительство и реконструкцию технически сложных объектов. Вместе с тем расширяются компетенции правительства по утверждению перечня проектов ГЧП особо значимости.

Другие поправки вносятся в закон «Об автомобильных дорогах». Это расширение оснований для передачи автомобильных дорог международного и республиканского значения национальному оператору в доверительное управление, применение единого подхода к системе обеспечения качества работ и материалов не только на дорогах международного и республиканского значения, но и на дорогах местной сети и улиц населенных пунктов. Также вводится норма, предусматривающая отнесение займа под государственную гарантию на ремонт автодорог республиканского значения к общему определению.

Поправками в закон «О лотереях и лотерейной деятельности» вносится норма по отчислениям от дохода оператора лотереи АО «Сәтті Жұлдыз» 3% юридическому лицу, оказывающему содействие развитию креативной индустрии.

В законе «О государственных закупках» предусмотрено освобождение от процедур госзакупок автономных организаций образования за счет бюджетных средств.