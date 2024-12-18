На строительство новых станций метро акимат Алматы планирует занять до $1 млрд

На расширение действующей ветки метро до рынка «Барлык» и на строительство новой до аэропорта акимат Алматы планирует взять заем у международных финансовых институтов в размере до $1 млрд , сообщил в среду в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций глава города Ерболат Досаев. По его словам, пока конкретный финансовый институт не определен.

«Сегодня мы с правительством отрабатываем возможность заимствования для развития метро в двух направлениях – это завершение строительства от станции “Калкаман” до станции “Барлык” - 5,3 км, и 14 км от станции “Жибек Жолы” до аэропорта. Суммарно получается где-то 19,5 км, которые мы хотим построить», - сказал Досаев.

По его словам, президент поддержал предложение акимата о выделении специальной правительственной гарантии для реализации этого проекта. И сейчас акимат ждет, когда парламент примет необходимые поправки в бюджетное законодательство, чтобы «такого рода проекты могли обслуживаться за счет средств республиканского бюджета».

«После того как поправки вступят в силу, мы сможем продолжить наши официальные переговоры с тем, кто можем предоставить необходимые средства. Теперь мы ведем переговоры со всеми кредиторами», - уточнил аким Алматы.

В частности, ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, китайским «Эксимбанком» и Азиатским банком реконструкции и развития. Как подчеркнул Досаев, акимат выбирает лучшие условия. При этом он не исключает, что это может быть консорциум из финансовых институтов.

«Мы, может быть, посмотрим, сделаем консорциум из финансовых доноров. То есть, во-первых, если они договорятся, разделят риски, а во-вторых, смогут предложить комфортные условия. Поэтому в этом части еще принятого решения нет. И мы продолжаем над этим работать», - заявил глава города, добавив, что планируется определиться с финансовыми условиями к концу первого квартала 2025 года.

Он также уточнил, что сумма займа, которая «предварительно была одобрена», составляет до $1 млрд.

Досаев также считает, что строительство новых станций метро, с учетом современных технологий, должно быть в течение 3-3,5 лет.

Отвечая на вопросы журналистов, аким также сообщил, что уже начался выкуп земель в направлении рынка «Барлык»: «У нас маршрутизация уже готова была, поэтому мы в рамках изъятия для госнужд эту работу уже начали. И надеемся, что и сам "Барлык" сейчас завершаем выкуп его, там будет у нас транспортной пересадочный большой узел. Такое же будет и на восточном направлении, на Кульджинке построено. Поэтому работу мы уже начали, деньги необходимые в бюджете предусмотрены».

Досаев добавил, что на следующий год в местном бюджете предусмотрели деньги на выкуп земель на рыночных условиях.

Он также заявил, что «трассировку по "Жибек Жолы" завершаем», и с января 2025 года начнется выкуп земель в этом направлении.

«Приоритетным пока остается до "Барлыка", чтобы западная линия имела логическое завершение. И Восточку мы будем в течение следующего года выкупать», - заключил глава города.

Ранее на сессии маслихата Досаев говорил, что акимат Алматы совместно с правительством ведут работы по привлечению внешнего займа на расширение действующей линии метро в западном направлении до рынка «Барлык» и строительства новой ветки в восточном направлении до аэропорта Алматы.

В октябре сообщалось, что строить новую ветку до аэропорта могут начать в 2027 году. В ней будут восемь станций. Кроме расширения линии метро до рынка «Барлык», также планировалось расширить линии до станции «Калкаман».

В начале этого года акимат планировал, что станция «Калкаман» откроется в 2025-2026 годах, обещали, что в тот же период будут строить и станцию «Барлык». Позже стало известно, что ввод в эксплуатацию станции «Калкаман» запланирован на 2026 год. А по станции «Барлык» только разрабатывается ПСД. И до их открытия метрополитеном города ведутся работы по закупу 10 дополнительных электроподвижных составов. В управлении городской мобильности считают, что метрополитен не испытывает проблем перевозкой пассажиров в час пик. Сейчас на балансе метрополитена находятся 15 электроподвижных составов, из них на линии курсирует 11, остальные четыре – в резерве для техобслуживания и ремонта.