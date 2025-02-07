Школу строят в селе Коксай области Жетысу
Еще одну школу построят на возвращенные государству активы
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Правительством из специального государственного фонда выделено 1,4 млрд тенге на строительство новой школы в селе Коксай Кербулакского района области Жетысу, сообщила пресс-служба кабмина.

В селе только одна школа, где учатся 53 ребенка в две смены. При этом в учебном заведении нет спортзала и актового зала, столовой, не хватает кабинетов. Новая школа рассчитана на 60 мест и будет оборудована в соответствии с современными образовательными стандартами.

«Строительство объекта позволит решить вопрос доступности образования и проблему дефицита школьных мест: сейчас в селе также проживают 28 детей в возрасте до 7 лет», - отметили в правительстве.

Напомним, что за счет возвращенных государству активов идет строительство пяти школ, в том числе одна музыкальная.

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