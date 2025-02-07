Еще одну школу построят на возвращенные государству активы

Школу строят в селе Коксай области Жетысу
Правительством из специального государственного фонда выделено 1,4 млрд тенге на строительство новой школы в селе Коксай Кербулакского района области Жетысу, сообщила пресс-служба кабмина.
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