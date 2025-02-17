Дело о гибели горняков на шахте имени Костенко передано в суд

«Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 277 УК)», - написал Асылов в соцсети Х.

В январе прошлого года сообщалось, что признаны подозреваемыми и арестованы девять должностных лиц шахты. При этом в МЧС до этого говорили, что причастными к нарушению законодательства, повлекшему взрыв на шахте, могут быть 19 человек, среди них бывшие генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский, директор по персоналу Елена Винокурова, технический директор угольного департамента Андрей Белый и другие.

Напомним, 28 октября 2023 года на шахте имени Костенко произошел взрыв, в результате которого погибли 46 человек. После этого президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау». В итоге новым инвестором стала группа компаний Allur, которой владеет бизнесмен Андрей Лаврентьев. Предприятие же переименовали в Qarmet.

В декабре 2023 года правительственная комиссия подтвердила стопроцентную вину работодателя.