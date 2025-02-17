Дело о гибели горняков на шахте имени Костенко передано в суд

Обвиняемыми проходят десять человек
Окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.
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