Причиной ЧП на руднике «Жомарт» стал взрыв метана от искры электрооборудования

Правительственная комиссия установила основную причину ЧП на руднике «Жомарт» корпорации «Казахмыс» в области Улытау, сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках расследования были созданы восемь подкомиссий и привлечены эксперты и специалисты научно-исследовательских институтов и лабораторий. Члены комиссий и подкомиссий опросили свидетелей и очевидцев, изучили технологию производства, проверили работоспособность технических устройств и оборудований, провели соответствующие экспертизы.

«Комиссией установлена основная причина возникновения аварии – это скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования. Также выявлены существенные нарушения промышленной безопасности и охраны труда, определен круг ответственных лиц», - говорится в сообщении.

Глава комиссии Канат Бозумбаев поручил ТОО «Корпорация Казахмыс» устранить нарушения, в том числе повысить безопасность на руднике, внедрить автоматизированные системы определения содержание газов, видеонаблюдение и др.

Сейчас работы на руднике «Жомарт» приостановлены. Расследование продолжается.

Также комиссией разработаны мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий на опасных производственных объектах.

Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике «Жомарт», принадлежащем корпорации «Казахмыс», произошло обрушение горной массы в шахте. Самостоятельно смогли эвакуироваться 402 человека, за зоной обрушения остались семь горняков. К утру 18 февраля тела всех семерых работников подняты на поверхность. По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа.