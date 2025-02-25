Суд Шахтинска вынес приговор по делу о ЧП на шахте «Казахстанская»

Суд Шахтинска приговорил четверых обвиняемых по делу о пожаре и гибели пятерых горняков на шахте «Казахстанская» в августе 2023 года к реальным срокам наказания, сообщает КазТАГ .

На скамье подсудимых были исполнявший на момент ЧП обязанности заместителя директора по производству шахты «Казахстанская», начальник участка конвейерного транспорта шахты, его заместитель и временно исполнявший обязанности заместителя механика участка конвейерного транспорта шахты.

«Приговорить к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, с лишением права сроком на три года занимать руководящие должности в горно-добывающей сфере», - огласил приговор судья Данияр Алменов.

Они признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Всех четверо взяты под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания исчисляется с момента их задержания.

В иске семьям погибших о взыскании морального ущерба суд отказал.

Адвокаты подсудимых настаивали на оправдательном приговоре, заявив, что их «фактически назначили виновными».

Напомним, 17 августа 2023 года в шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло возгорание конвейерной ленты. На тот момент в шахте находились 227 человек, на поверхность были выведены 222 работника. Пять человек погибли. 18 сентября правительственная комиссия озвучила результаты расследования, согласно которым пожар на 100% произошел по вине работодателя. В МЧС также отмечали, что установлены 28 лиц, допустивших нарушения.

Суд начался в июне 2024 года, но потом сменился судья, и процесс начался заново. Под конец процесса судебное следствие было вновь возобновлено.

28 октября 2023 года на шахте имени Костенко, также принадлежавшей «АрселорМиттал Темиртау», произошел взрыв, в результате которого погибли 46 человек. После этого президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау». В итоге новым инвестором стала группа компаний Allur, которой владеет бизнесмен Андрей Лаврентьев. Предприятие же переименовали в Qarmet.