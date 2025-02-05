В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест

Депутаты мажилиса внесли в Уголовный кодекс санкции за кражу невест. В ближайшее время поправки планируется принять, сообщил в среду журналистам депутат Мурат Абенов.

«Я ввел поправку, дал предложение, сейчас оно находится на рассмотрении рабочей группы по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов», - сказал Абенов, отвечая на вопрос, на какой стадии находится введение уголовной ответственности за кражу невест.

Депутат отметил, что по новой статье, в зависимости от ситуации, предусматриваются разные санкции: штраф, общественные работы и лишение свободы.

«Если это совершенно группой лиц, в отношении несовершеннолетней, если какой-то вред нанесен, от трех до пяти лет (лишения свободы – В.). Если против воли удерживают дома, оказывают психологическое и физическое давление. Закон должен быть на стороне потерпевшей», - подчеркнул Абенов.

Ранее депутат Абзал Куспан сказал, что в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов внесена ответственность за сталкинг. Документ планируется принять во втором чтении в феврале.

Напомним, в декабре 2024 года депутаты мажилиса возмутились распространяемыми в интернете видео о кражах невест и пропаганду этого по телевидению и вновь заявили о необходимости ввести за это уголовную ответственность.

При этом еще в августе 2023 года сообщалось, что генеральная прокуратура поддержала предложение уполномоченного по правам человека внести в Уголовный кодекс дополнительную статью 125-1, предусматривающую ответственность за кражу невест.