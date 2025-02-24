С начала года статус кандаса получили более 1 тыс. этнических казахов

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 070 этнических казахов, более половины из них, или 51,9%, являются выходцами из КНР, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

Из получивших статус кандаса в этом году 37,5% – из Узбекистана, 7,1% – из Туркменистана, 1,8% – из России и 1,7% – из других стран.

По состоянию на 1 февраля, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,2%, несовершеннолетние – 32,9% и пенсионеры – 6,8%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 16,7% имеют высшее образование, 32,9% – среднее специальное образование, 48,4% – общее среднее образование и 1,9% не имеют образования.

Для расселения кандасов определены такие трудодефицитные регионы, как Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, а также область Абай. По состоянию на 1 февраля в регионы переселен 171 кандас при квоте на 2025 год 2 309 человек.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись более 1 млн 149 тыс. этнических казахов.