Алматинский технологический университет борется за земельный участок на территории Никольского рынка

Алматинский технологический университет борется за земельный участок, приобретенный в 2011 году на территории Никольского рынка. Несмотря на победу в суде, университет не может получить доступ к участку, сообщили представители вуза на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе.

«В 2011 году нам поступило предложение от ТОО СаулетТ-Курылыс о приобретении недвижимого имущества. Мы заинтересовались, так как целевое назначение и местоположение земельного участка отвечали интересам университета. Мы согласились на сделку», – рассказал Бауыржан Нурахметов, первый проректор АТУ.

По его словам, университет выкупил этот участок за 538 миллионов тенге. Однако представителей АТУ так и впустили на территорию.

По словам Балзады Есембаевой, руководительницы управления правового обеспечения высшего учебного заведения, позже выяснилось, что этот участок находился в залоге у АО «Альянс банк». Затем прошла трехсторонняя встреча между банком, ТОО и университетом, в ходе чего банк потребовал закрыть долг «СаулетТ-Курылыс», чтобы освободить земельный участок от залога. АТУ на это согласился и направил часть денег в банк.

Позже третье лицо, в лице ТОО «Дар-Строй» подало заявление о признании недействительным договора купли-продажи между университетом и ТОО «СаулетТ-Курылыс». Выяснилось, что ТОО «СаулетТ-Курылыс» взял крупную сумму у ТОО «Дар-Строй», в случая невозврате они должны были передать им данный участок. Первый судебный процесс завершился в пользу университета. А все последующие – нет: суд обязал ТОО «СаулетТ-Курылыс» вернуть университету деньги, Алматинскому технологическому университету - передать земельный участок ТОО «Дар-Строй».

В 2022 году университет обратился к президенту, тогда произошел сдвиг по делу. Адвокат Жаксылык Турсынбай отмечает, что после этого Генеральная прокуратура подала протест на все акты, которые до этого были. А в 2023 году Верховный суд рассмотрев все акты, принял решение о вступлении в законную силу расторгнутый законом и признанный недействительным договор университета.

Однако, решение суда так и не было исполнено. Представители университета отмечают, что они, как собственники, не имеют доступа к земельному участку. Учебное заведение вновь собирается подать иск в суд.

«Наше недвижимое имущество неоднократно переходило из рук в руки по различным сделкам», – говорит Есембаева.

Представители университета уверены, что за всей этой историей стоял Болат Назарбаев, брат первого президента Казахстана. По их информации, в 2015 году ТОО «Обслуживание и эксплуатация жилищно-деловой слободы» продал здание с земельным участком Болату Назарбаеву.

А в 2021 году Назарбаев продал его ТОО Nikolsky Investment, учредителем которого является Айдос Коспаев, приговоренный в этом году к 10 годам лишения свободы по делу организованной преступной группы. С 2022 года по 2023 директором ТОО был Ерлан Имашев, который также был осужден по данному делу.

В конце прошлого года агентство по финансовому мониторингу сообщило, что арестованное имущество Коспаева на Никольском рынке пытались незаконно продать иностранцам.

В этом материале краевед Неля Букетова рассказывает об истории Никольского базара, которому в прошлом году исполнилось 100 лет.